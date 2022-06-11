Немецкий министр застрял в лифте с Ляшко во время визита в Украину
Источник:твиттер Карла Лаутербаха
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах посетил Украину. Некоторые события он запомнит всю жизнь.
Визит в Украину совершила немецкая делегация дипломатов и должностных лиц. Оценил состояние украинских больниц и министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.
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Приключение с лифтом
Карл Лаутербах после инспекции больниц с министром здравоохранения Виктором Ляшко отметил, что наши медицинские учреждения не в лучшем состоянии. По крайней мере, у него создалось такое впечатление из-за лифта.
В конце инспекции одной из больниц Львова министры застряли в лифте, который опустился на 1 метр ниже, чем требовалось.
Последний твит о путешествии по Украине. Клиники были в неудовлетворительном состоянии. Вот я застрял в лифте с министром здравоохранения Виктором Ляшко, вдруг опустившимся на 1 метр. Сначала никто не хотел вылезать,
– описал ситуацию Лаутербах.
По итогам визита Лаутербах сообщил, что Германия будет оказывать медицинскую поддержку Украине. По словам Лаутербаха, его страна готова помочь с оборудованием и специалистами, речь также идет о строительстве во Леве реабилитационного центра для раненых на войне украинцев.
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