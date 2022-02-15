Немецкий политик, представляющий партию "Альтернатива для Германии", решил прокомментировать принадлежность Крымского полуострова.

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В Германии назвали Крым "российским"

Бернд Бауман заявил, что Крым "фактически является территорией России". Далее он добавил, что "исторически эта территория тоже принадлежит России". Он пошел еще дальше, подчеркнув, что признание этого якобы "помогло бы снизить напряженность между Россией и Украиной".

Это было бы хорошим частичным результатом, если бы это урегулировали,

– сказал Бауман.

К слову, ранее лидер этой же политической силы Тино Хрупалла заявил, что Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Однако посоветовал "привыкнуть к факту, что Москва уже точно не отдаст Крым назад".

Обратите внимание! Недавно глава Военно-морских сил Германии Кай-Ахим Шенбах оказался в эпицентре скандала. Он цинично заявил, что оккупированный Россией Крым якобы никогда не вернется в состав Украины. Кроме того, Шенбах высказался довольно неоднозначно по отношению к главе Кремля. Он сказал, что Путин, мол, "просто хочет уважения". Все завершилось отставкой военного и попаданием в базу "Миротворца".

Позиция Германии по отношению к Украине и России: коротко

На фоне новых угроз со стороны России позиция Германии несколько отличается от позиции других партнеров Украины. В частности, Берлин продолжает отказываться предоставлять Украине оружие в целях обороны. Мол, это может обострить конфликт. Там считают, что решить ситуацию можно дипломатически.

В Киеве 14 февраля с визитом находился канцлер Германии Олаф Шольц. Он пообщался с Владимиром Зеленским. В результате, Берлин пообещал оказать Киеву финансовую поддержку. Речь идет о 150 миллионах евро новых кредитов.

Во время переговоров украинский лидер также упомянул о поставках оружия от Германии и "Северном потоке-2". В то же время, Шольц о газопроводе умолчал, но пообещал ввести санкции против России.

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