Німецький політик, який представляє партію "Альтернатива для Німеччини", вирішив прокоментувати приналежність Кримського півострова.

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У Німеччині назвали Крим "російським"

Бернд Бауман заявив, що Крим "фактично є територією Росії". Він додав, що "історично ця територія також належить Росії". А тоді пішов ще далі, наголосивши, що визнання цього нібито "допомогло б знизити напруженість між Росією та Україною".

Це було б хорошим частковим результатом, якби це врегулювали,

– сказав Бауман.

До слова, раніше лідер цієї ж політичної сили Тіно Хрупалла зазначив, що Росія окупувала Кримський півострів у 2014 році. Однак порадив "звикнути до факту, що Москва вже точно не віддасть Крим назад".

Зверніть увагу! Нещодавно глава Військово-Морський сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах опинився в епіцентрі скандалу. Він цинічно заявив, що окупований Росією Крим начебто ніколи не повернеться до складу України. Окрім того, Шенбах висловився доволі неоднозначно щодо очільника Кремля. Він сказав, що Путін нібито "просто хоче поваги". Усе завершилося відставкою військового та потраплянням у базу "Миротворця".

Позиція Німеччини щодо України й Росії: коротко

На тлі нових загроз зі сторони Росії позиція Німеччини дещо відрізняється від тієї, яка є в інших партнерів України. Зокрема, Берлін продовжує відмовлятися надавати Україні зброю для оборонних цілей. Мовляв, це може загострити конфлікт. Там вважають, що вирішити ситуацію можна дипломатично.

У Києві 14 лютого з візитом перебував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він поспілкувався з Володимиром Зеленським. У результаті Берлін пообіцяв надати Києву фінансову підтримку. Мовиться про 150 мільйонів євро нових кредитів.

Під час перемовин український лідер також згадав про постачання зброї від Німеччини та "Північний потік-2". Водночас Шольц про газопровід змовчав, але пообіцяв увести санкції проти Росії.

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