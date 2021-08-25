Немецкий суд вынес решение о "Северном потоке-2": ограничили доступ "Газпрому"
Источник:Bloomberg
Суд в Германии вынес решение по жалобе оператора "Северного потока-2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur. Теперь газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы Евросоюза.
Компания-оператор "Северного потока 2" должна стать независимой от "Газпрома". Такое решение принял Высший земельный суд Дюссельдорфа.
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Постановили, что 50% мощности газопровода должны быть доступны для других поставщиков.
Дело в том, что "Газпром" владеет монополией на экспорт газа с территории России. Таким образом газопровод может быть использован только наполовину.
Ранее оператор обжаловал решение Федерального сетевого агентства не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.
В Германии есть специальный закон
В Германии эти нормы регулирует Национальный закон. Кроме "Газпрома", в консорциум по строительству "Северного потока-2" также входят 5 западных энергетических и нефтяных компаний. Они вложили 50% в его финансирование.
Важно, что решение суда не касается дальнейшего строительства газопровода.
Соглашение по "Северному потоку-2"
- США и Германия в июле подписали соглашение по российскому проекту. Оно позволило завершить строительство газопровода.
- Берлин обязался инициировать санкции в случае, если Россия использует газ как оружие. Германия уверяет, что будет добиваться продления договора о транзите российского газа через Украину.
- Джо Байден утверждал, что якобы "Северный поток-2" остановить невозможно, ведь он почти достроен.