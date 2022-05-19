Немецкий телеканал обозначил Крым как территорию России: фотодоказательство

В одной из программ на немецком канале была показана карта России. Почему-то временно оккупированную территорию украинского полуострова Крым показали как часть страны-агрессора.

Кричащую неточность заметили украинские пользователи социальных сетей. Очевидно, они начали возмущаться и распространять скриншот немецкой программы Brennpunkt на этом канале.

Внимание Немецкий телеканал обозначил Крым как территорию России

Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым уже обратилось с официальным письмом к немецкому телеканалу Das Erste. Они просят исправить неточность на карте.

Изуродовали карту

Телеканал принадлежит к большому медийному союзу ARD.

Да, трансляцию с такой ошибкой показывали на канале 17 мая 2022 года. А именно обнародовали разную окраску и пунктирную линию между материковой частью Украины и временно оккупированным Крымским полуостровом.

Такая неточность может трактоваться как "линия границы" между частями украинских территорий, что в свою очередь может означать признание на международном уровне незаконной оккупации и попытки аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя,

– отметили в представительстве президента в Крыму.

Видео самой программы, которое вызвало такую реакцию, доступно по ссылке.



Как канал показал карту России и как это должно быть / Фото Представительства президента в Крыму

Оккупация Крыма Россией: напомним, как это было

Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

18 марта 2014 года в Кремле подписали так называемый "договор" о принятии в состав России Крыма и Севастополя.

Оккупация украинского полуострова имела серьезные экономические последствия как для Украины, так и для России. Наиболее серьезным последствием из-за российского захвата для самого Крыма стали проблемы с обеспечением водой и электроэнергией.

Верховная Рада официально объявила о начале временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.