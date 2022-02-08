Сюжет показали в программе новостей "Tagesschau". В нем говорилось о визите в Украину Министера иностранных дел Германии Анналены Бербок.

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В титрах отметили "вживую из Москвы", хотя журналистка Ина Рюк вела прямое включение из центра украинской столицы.

Отметим, что по состоянию на 21:00 8 февраля ошибку до сих пор не исправили.

Что известно о визите Бербок

Немецкая министр приехала в Украину 7 февраля. На второй день визита Бербок отправилась на Донбасс. В частности, она посетила Широкино, расположенное фактически на линии соприкосновения.

Дипломат должна была также встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Американские СМИ писали, что встречу якобы отменили из-за отказа Германии предоставлять Украине оружие. Официальная причина – ошибка в расписании. Однако в Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию журналистов. Отметили, что встретиться не получилось из-за насыщенного графика президента.

Обратите внимание! На фоне угроз нападения России в Германии неоднократно заявляли, что не будут передавать оружие Украине. Берлин помогает нашему государству по-другому. В частности, должны предоставить армии защитные каски.