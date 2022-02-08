Сюжет показали у програмі новин "Tagesschau". У ньому мовилось про візит до України міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

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У титрах зазначили "наживо з Москви", хоч журналістка Іна Рюк вела пряме включення із центру української столиці.

Зауважимо, що станом на 21:00 8 лютого помилку досі не виправили.

Що відомо про візит Бербок

Німецька міністерка приїхала в Україну 7 лютого. На другий день візиту Бербок вирушила на Донбас. Зокрема, вона відвідала Широкине, що розташоване фактично на лінії зіткнення.

Дипломатка мала також зустрітись із президентом Володимиром Зеленським. Американські ЗМІ писали, що зустріч начебто скасували через відмову Німеччини надавати Україні зброю. Офіційна причина – помилка у розкладі. Однак у Міністерстві закордонних справ України спростували інформацію журналістів. Зазначили, що зустрітись не вийшло через насичений графік президента.

Зверніть увагу! На тлі загроз нападу Росії у Німеччині неодноразово заявляли, що не будуть передавати зброю Україні. Берлін допомагає нашій державі по-іншому. Зокрема, мають надати армії захисні каски.