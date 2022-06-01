С немецким оружием не был бы вопрос Северодонецка, – Арестович

Хотя Германия обещает оружие для Украины, но процесс ее предоставления медленный. Однако в стране есть мощный консенсус по передаче тяжелого оружия.

Об этом для 24 канала рассказал внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, поддержка в предоставлении оружия не только в заявлениях отдельных людей или медиа.

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"Это голосование нижней палаты парламента. Там состоялся настоящий консенсус. Опереться по мнению народа, на нижнюю палату Бундестага, где на самом деле не проголосовали, если бы не было предыдущего политического согласия, а потом сказать, что оружия таки не дадут, то это досадное политическое самоубийство" , – сказал Арестович.

В Германии идет борьба

Советник сказал, что немцы люди рациональны и даже если даже будет формироваться новое правительство на коалиционном решении, частью этого соглашения будет увеличение помощи Украине. Арестович назвал это ключевым вопросом, потому что в Германии еще идет определенная борьба.

Когда континенталисты говорят, что Старая Европа в соотношении с Россией должна противостоять английскому влиянию на континенте. Есть еще евроатлантисты, которые говорят, что нужно работать только с США, Великобританией и Канадой в рамках НАТО, чтобы сохранить безопасность на континенте. Шольц говорит сейчас очень деликатно, потому что ситуация с борьбой трещит просто по швам,

– сказал Арестович.

Кстати , Министр экономики Германии раскритиковал Орбана за шантаж по нефтяному эмбарго.

Он добавил, что этот кризис в Германии должен разрешиться в ближайшие политические дни. В это время увидим, будет ли немецкое оружие.

"Мы в нем очень нуждаемся. Если бы немецкое оружие было у нас, то не было бы вопроса Северодонецка и Попасной. Мы остановили бы оккупантов и они бы не взяли этих городов", - подчеркнул Арестович.

Обратите внимание – новое интервью Алексея Арестовича: смотрите видео

ПВО для Украины

В Германии заявили, что средства противовоздушной обороны могут попасть в Украину только через месяцы. Будет поставлять системы ПВО компания Diehl, которая их производит. Это значит, что Германия не даст оружие, которое уже есть на складах.