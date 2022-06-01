Про це для 24 каналу розповів позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, підтримка у наданні зброї є не лише у заявах окремих людей чи медіа.

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"Це голосування нижньої палати парламенту. Там відбувся справжній консенсус. Спертися на думку народу, на нижню палату Бундестагу, де насправді не проголосували, якби не було попередньої політичної згоди, а потім сказати, що зброї таки не дадуть, то це прикре політичне самогубство", – сказав Арестович.

У Німеччині триває боротьба

Радник сказав, що німці люди раціональні й навіть якщо навіть формуватиметься новий уряд на коаліційному рішенні, то частиною цієї угоди буде збільшення допомоги Україні. Арестович назвав це ключовим питанням, бо в Німеччині ще відбувається певна боротьба.

Коли континенталісти кажуть, що Стара Європа у певному співвідношенні з Росією має протистояти англійському впливу на континенті. Є ще євроатлантисти, які кажуть, що треба працювати тільки з США, Британією і Канадою в рамках НАТО, щоб зберегти безпеку на континенті. Шольц говорить зараз дуже делікатно, бо ситуація з боротьбою тріщить просто по швах,

– сказав Арестович.

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Він додав, що ця криза в Німеччині має вирішитись найближчими політичними днями. Саме тоді побачимо, чи буде німецька зброя.

"Ми її дуже потребуємо. Якби німецька зброя була в нас, то не було б питання Сєвєродонецька й Попасної. Ми зупинили б окупантів і вони б не взяли цих міст", – наголосив Арестович.

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ППО для України

У Німеччині заявили, що засоби протиповітряної оборони можуть потрапити до України лише через місяці. Постачатиме системи ППО компанія Diehl, яка їх виробляє. Це означає, що Німеччина не дасть зброю, яка вже є на складах