Об этом сообщили в полиции Берлина, информирует 24 Канал. Напомним, что накануне суд в Берлине разрешил демонстрацию российских флагов 8 и 9 мая.
Интересно Российский флаг подожгли на протесте в Тбилиси, а на здании парламента – "Слава Украине"
Российские флаги в Берлине 9 мая запрещены
Как стало известно, суд Берлина признал обоснованной жалобу правоохранителей на решение разрешить российские флаги в парках Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде.
Вывешивание российских флагов и знаков различия, флагов СССР, а также георгиевской ленты и флага остается запрещенным на указанных памятных местах,
– говорится в сообщении.
Таким образом, в берлинском суде отметили, что российские флаги "могут выражать готовность к применению насилия в связи с продолжающейся агрессивной войной против Украины".
В суде добавили, что в нынешнем контексте российские флаги в любом случае "могут быть восприняты как декларация симпатии к войне".
Что этому предшествовало
- Ранее берлинский админсуд отменил запрет на демонстрацию украинских флагов 8 и 9 мая.
- Так, на 8 – 9 мая сначала приняли циничное решение о запрете украинского флага. В то же время позже его отменили. Право использовать украинскую символику во время этих дней добыли в борьбе украинские активисты из "Вече Берлин".
- Позже высший административный суд 7 мая разрешил вывешивать и российский триколор. Немецкая полиция встретила такое решение достаточно остро.