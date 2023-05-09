Об этом сообщили в полиции Берлина, информирует 24 Канал. Напомним, что накануне суд в Берлине разрешил демонстрацию российских флагов 8 и 9 мая.

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Российские флаги в Берлине 9 мая запрещены

Как стало известно, суд Берлина признал обоснованной жалобу правоохранителей на решение разрешить российские флаги в парках Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде.

Вывешивание российских флагов и знаков различия, флагов СССР, а также георгиевской ленты и флага остается запрещенным на указанных памятных местах,

– говорится в сообщении.

Таким образом, в берлинском суде отметили, что российские флаги "могут выражать готовность к применению насилия в связи с продолжающейся агрессивной войной против Украины".

В суде добавили, что в нынешнем контексте российские флаги в любом случае "могут быть восприняты как декларация симпатии к войне".

Что этому предшествовало