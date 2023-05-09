Про це повідомили у поліції Берліна, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що напередодні суд у Берліні дозволив демонстрацію російських прапорів 8 та 9 травня.
Цікаво Російський прапор підпалили на протесті в Тбілісі, а на будівлі парламенту – "Слава Україні"
Російські прапори в Берліні 9 травня заборонені
Як стало відомо, суд Берліну визнав обґрунтованою скаргу правоохоронців на рішення дозволити російські прапори у парках Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде.
Вивішування російських прапорів і знаків розрізнення, прапорів СРСР, а також георгіївської стрічки і прапора залишається забороненим на зазначених пам’ятних місцях,
– йдеться у повідомленні.
Таким чином, у берлінському суді зазначили, що російські прапори "можуть виражати готовність до застосування насильства у зв'язку з агресивною війною проти України, що триває".
У суді додали, що у нинішньому контексті російські прапори в будь-якому випадку "можуть бути сприйняті як декларація симпатії до війни".
Що цьому передувало
- Раніше берлінський адмінсуд скасував заборону на демонстрацію українських прапорів 8 та 9 травня.
- Так, на 8 – 9 травня спершу ухвалили цинічне рішення про заборону українського прапора. Водночас згодом його скасували. Право використовувати українську символіку під час цих днів вибороли українські активісти з "Віче Берлін".
- Згодом вищий адміністративний суд 7 травня дозволив вивішувати й російський триколор. Німецька поліція зустріла таке рішення досить гостро.