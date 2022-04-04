Немедленно и без промедлений, – Кулеба о необходимости предоставить Украине оружие

Дмитрий Кулеба заявил, что партнеры должны немедленно и без промедления предоставить Украине все необходимое оружие. Ведь это может спасти много жизней.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, чем быстрее военные Вооруженных Сил Украины освободят от россиян все оккупированные ими территории, тем больше жизней можно будет сохранить.

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Кулеба о критической необходимости оружия для Украины

Министр подчеркнул, что предоставление Украине вооружения необходимо, чтобы гражданское население в Украине не убивали, женщин не насиловали российские захватчики, а дети не наблюдали, как издеваются над их матерями.

Мы нуждаемся в оружии – самолетах, танках, средствах ПВО, всего, что Украина просит предоставить ему,

– заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что вооружение следует доставить немедленно и без промедлений, которые он так часто слышал от партнеров в последние недели.

Кулеба о потребности в вооружении: смотрите видео

Зверства россиян в Буче

На улицах освобожденной от оккупантов Бучи обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что россияне насиловали, издевались и пытали людей. Их жертвами становились и мужчины, и женщины, и маленькие дети.

Кроме того, городской голова Анатолий Федорук сообщил об обнаружении братской могилы, где похоронили около 300 человек.

Обратите внимание – я не вижу о чем можно договариваться после Бучи, – Ауслендер: смотрите видео