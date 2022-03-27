"Немножко спели": Жадан показал общее фото с Вакарчуком в Харькове

Святослав Вакарчук и Сергей Жадан снова встретились в Харькове. Лидер "Океана Эльзы" приехал в город с важной задачей и успел пообщаться с писателем.

Соответствующие фото Жадан показал на своей фейсбук-странице 27 марта. "Немножко спели", – написал писатель в 14:25.

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Вакарчук привез для города Starlink

На одной из фотографий художники сидят перед памятником Тарасу Шевченко. Видно, что Вакарчук держит в руках гитару. Как пояснил Жадан, певец приехал в Харьков, чтобы передать оборудование Starlink.

Илон Маск по просьбе министра цифровой трансформации Михаила Федорова передал Украине терминалы Starlink . Они дают возможность бесперебойной связи.

"В Харькове холодно, но люди светлые и теплые. Слава привез Starlink для пацанов. Потому что у пацанов очень много работы. А работу они привыкли делать качественно", – отметил писатель.



Певец привез в Харьков оборудование Starlink / Фото с фейсбук-страницы Жадана

Вакарчук и Жадан уже раньше встречались в Харькове. 2 марта после масштабных атак России они показали общее фото и отметили, что враг никогда не сможет разбомбить нашу свободу.

Почему художники встретились в Харькове

Жадан родился в Старобельске Луганской области, но затем переехал в Харьков. Оказывает волонтерскую помощь ВСУ с начала российско-украинской войны в 2014 году.

Вакарчук сейчас ездит по Украине и выступает в самых горячих точках Украины, чтобы поддержать военных и местных. Если придется Святослав будет защищать страну с оружием в руках.

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