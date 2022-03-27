Відповідні фото Жадан показав на своїй фейсбук-сторінці 27 березня. "Трішки поспівали", – написав письменник о 14:25.
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Вакарчук привіз для міста Starlink
На одній зі світлин митці сидять перед пам'ятником Тарасу Шевченку. Видно, що Вакарчук тримає у руках гітару. Як пояснив Жадан, співак приїхав до Харкова, щоб передати обладнання Starlink.
"В Харкові холодно, але люди світлі й теплі. Слава привіз Starlink для пацанів. Тому що в пацанів дуже багато роботи. А роботу вони звикли робити якісно", – зазначив у дописі письменник.
Співак привіз до Харкова обладнання Starlink / Фото з фейсбук-сторінки Жадана
Вакарчук та Жадан вже раніше зустрічалися у Харкові. 2 березня після масштабних атак Росії вони показали спільне фото й нагосили, що ворог ніколи не зможе розбомбити нашу свободу"
Чому митці зустрілися у Харкові
Жадан народився у Старобільську, що на Луганщині, але потім переїхав до Харкова. Надає волонтерську допомогу ЗСУ під початку російсько-української війни у 2014 році.
Вакарчук зараз їздить Україною й виступає в найгарячіших точках України, аби підтримати військових та місцевих. Якщо доведеться, Святослав захищатиме країну зі зброєю у руках.
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