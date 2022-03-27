Відповідні фото Жадан показав на своїй фейсбук-сторінці 27 березня. "Трішки поспівали", – написав письменник о 14:25.

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Вакарчук привіз для міста Starlink

На одній зі світлин митці сидять перед пам'ятником Тарасу Шевченку. Видно, що Вакарчук тримає у руках гітару. Як пояснив Жадан, співак приїхав до Харкова, щоб передати обладнання Starlink.

Довідка. Ілон Маск на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова передав Україні термінали Starlink. Вони дають можливість безперебійного зв'язку.

"В Харкові холодно, але люди світлі й теплі. Слава привіз Starlink для пацанів. Тому що в пацанів дуже багато роботи. А роботу вони звикли робити якісно", – зазначив у дописі письменник.



Співак привіз до Харкова обладнання Starlink / Фото з фейсбук-сторінки Жадана

Вакарчук та Жадан вже раніше зустрічалися у Харкові. 2 березня після масштабних атак Росії вони показали спільне фото й нагосили, що ворог ніколи не зможе розбомбити нашу свободу"

Чому митці зустрілися у Харкові

Жадан народився у Старобільську, що на Луганщині, але потім переїхав до Харкова. Надає волонтерську допомогу ЗСУ під початку російсько-української війни у 2014 році.

Вакарчук зараз їздить Україною й виступає в найгарячіших точках України, аби підтримати військових та місцевих. Якщо доведеться, Святослав захищатиме країну зі зброєю у руках.

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