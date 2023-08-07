На Волыни, Тернопольщине и Львовщине кое-где исчез свет. Следует заметить, что синоптики 7 августа предупредили об 1 уровне опасности, то есть о желтом, из-за грозы в западных, северных и большинстве центральных областей, пишет 24 Канал.

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Непогода наделала беды и Тернопольщине

Утром спасатели рассказали, что 6 – 7 августа в регионе была гроза, значительный дождь и порывы ветра. Из-за этого:

без света осталось 76 населенных пунктов (из них 14 – частично);

вода подтопила территорию частного домохозяйства в селе Петриков Великоберезовицкой территориальной общины Тернопольского района;

дерево упало на дорогу в Чортковском районе.

Ликвидировали непогоду спасатели, которым пришлось отбуксировать машину, застрявшую в воде на подтопленном участке на улице Галицкой в Тернополе, откачать ориентировочно 300 кубических метров воды с территории подтопленного домохозяйства в селе Петриков Великоберезовицкой территориальной общины.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш рассказал, что по состоянию на 12:34 7 августа без света в Тернопольской области остаются 45 населенных пунктов, из них 7 – частично.

Вода затопила улицы на Волыни

Волынские спасатели также сообщили, что ночью на 7 августа в области падал дождь, бурлила гроза и дул сильный ветер. На дорогах кое-где свалило деревья, порвало линии электропередач, подтопило некоторые участки дорог.

Именно поэтому местные работники ГСЧС 14 раз выезжали на проведение аварийно-спасательных работ по преодолению последствий непогоды. В частности, они:

забрали деревья с дороги на трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин между селами Волошки и Уховецк;

рассекали деревья на дорогах Киверцы – Борохов и Киверцы – Рожище, на трассе между городами Камень-Каширский и Ковель;

отбуксировали две машины с подтопленной улицы Карпенко-Карого в Луцке;

распяли 5 деревьев, упавших на дороге на въезде, и дерево на улице Мазепы в городе Камень-Каширский;

демонтировали поврежденную конструкцию возле упавших на стоянку торговых контейнеров на рынке "Варшавский" на улице Кравчука в Луцке;

в многоквартирном жилом доме демонтировали поврежденные ветром элементы балконной рамы, несшие угрозу людям в Луцке и в селе Липины.

Последствия непогоды на Волыни / Фото ГСЧС

На Львовщине также кое-где исчез свет

В Львовоблэнерго заявили, что 7 августа из-за непогоды без света остался полностью 21 населенный пункт, частично в разных районах – 25. В частности, в:

Западном РЭС (Жовковская, Яворивская, Городоцкая часть);

Восточном РЭС (Золочевская, Бродовская часть);

Южном РЭС (Дрогобычская, Стрыйская часть);

Карпатском РЭС (Старосамборская часть);

Центральном РЭС (Перемышлянская часть).

Важно: не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее 8 метров, ведь в противном случае можно получить смертельный удар током. Отходить из опасной зоны нужно "гусиным шагом" – сведите ступни ног вместе, не отрывайте их друг от друга и от земли и передвигайтесь мелкими скользящими шагами,

– предупредили энергетики.

Они также призвали проследить за территорией обрыва, чтобы никто туда не вошел, вплоть до приезда оперативно-выездной бригады Львовоблэнерго.

Обратите внимание! 8 августа в Украине синоптики прогнозируют дожди на Западе Украины. Также будет дождь и гроза в большинстве центральных, Житомирской и Одесской областях. Детальнее о погоде в Украине во вторник, 8 августа, читайте по ссылке.