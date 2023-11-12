Ненастье надвигается на Украину: в Киеве подтопление, а в Одессе дерево упало на пятиэтажку

Синоптики предупреждали о надвижении непогоды на большинство городов Украины 12 ноября. В итоге стало известно, что в нескольких городах уже есть последствия капризов осенней погоды.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В частности, Киев подтопило в результате ливня, а в Одессе упало дерево на пятиэтажку, передает 24 Канал.

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В Одессе ненастье свалило деревья

В результате сильного ветра в Одессе в нескольких районах начался деревопад. Так, в сети опубликовали фото, как на дорогу на улице Ицхака Рабина упало дерево, из-за чего усложнилось движение транспорта.



Дерево упало на улице Ицхака Рабина / Фото из местных телеграм-каналов

Впоследствии в сети показали, как сухой тополь упал на балкон на улице Героев Крут. В частности, жители пострадавшей квартиры рассказали, что неоднократно просили спилить дерево, но никто не реагировал. В результате инцидента никто не пострадал.

Дерево упало на пятиэтажку в Одессе / Фото из местных телеграм-каналов

Кроме того, очевидцы также смогли запечатлеть падение одного из деревьев в Одессе. Дерево упало на проезжую часть, однако повреждений после непогоды – не было.

Упавшее в Одессе дерево лежит на дороге: смотрите видео

В Одессе сняли, как падает дерево: смотрите видео

В настоящее время на местах работают коммунальные службы, чтобы ликвидировать последствия непогоды. В то же время городские власти Одессы сообщили, что сильный ветер может еще привести к падению сухих деревьев в разных частях города.

Впоследствии стало известно, что в Одессе скорость ветра составляла 40 километров в час. Кроме того, на Французском бульваре высокое дерево упало и перегородило как трамвайные рельсы, так и проезжую часть, а в Шампанском переулке ветка упала на припаркованную "Теслу".

Деревья в Одессе падают на глазах / Фото из местных телеграм-каналов

В Киеве в результате непогоды есть подтопления

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко подчеркнул, что в столице в этот день наблюдают неблагоприятные погодные условия. В частности, местами возможны значительные ливни и порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Кроме того, по словам Попко, в результате усложнения погодных условий произошло подтопление некоторых районов города.

Подтопления в Киеве зафиксировали в:

Деснянском районе – на улицах Путивльская и Шухевича (оба ликвидированы);

Дарницком районе – на улицах Ташкенская, Переясловская и Подлипки (все в процессе ликвидирования);

Святошинском районе – по улице Стеценко (ликвидируется).

Информация о пострадавших отсутствует. В городе задействованы все необходимые оперативные службы. Ликвидация последствий непогоды продолжается,

– написал Попко.

Кроме того, он отметил, что из-за непогоды в столице на усиленный режим работы переведены энергетики компании ДТЭК для ликвидации последствий аварий, в случае их возникновения из-за сложных погодных условий.

Напоследок он призвал киевлян быть внимательными и осторожными на улице, а также считаться с опасностями, которые могут нести погодные явления.

Деревья падают также в Днепре и Кривом Роге

Последствия непогоды также ощутили и жители Днепропетровской области. Так, в Кривом Роге деревья также начали падать из-за сильного ветра на переулках и дорогах в разных районах города.

Деревопад начался и в Кривом Роге / Фото из местных телеграм-каналов

Очевидцы рассказали, что сложились пополам деревья по улице Маршака, повредив припаркованные автомобили. Еще одно "свалилось на голову" жильцам дома по улице Доватора в городе.

Деревья рухнули в результате ветра также и в Днепре. В частности, там на улице Гагарина ива упала на припаркованный автомобиль, повредив его. Также ветка от дерева упала на Театральной улице в городе.

В Днепре упавшие деревья повредили автомобили / Фото из местных телеграм-каналов

Непогода уже бурлит в Херсоне и Запорожье

Деревопад начался также и в Запорожской области. В частности, там на улице Чумаченко в результате непогоды сухостои упали во двор одного из домов.



Дерево упало в Запорожье / Фото из местных телеграм-каналов

Очевидцы жалуются, что коммунальщики не замечали сухостоев, а спилили зеленые деревья. Теперь последствия непогоды должны ликвидировать специальные службы.

Рухнули деревья также и в Херсоне. Так, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сказал, что ненастье, которое бурлит в городе вторые сутки, добавляет херсонским коммунальщикам работы.

В Херсоне также царит ненастье / Фото с телеграм-канала Романа Мрочко

В центральной части города ветер свалил деревья, ограничив движение транспорта. Последствия непогоды ликвидировали и скоро будет возобновлено движение троллейбусов,

– подчеркнул он.

Кроме того, он рассказал, что один из тополей упал на автомобиль. По его словам, чудом из людей никого не травмировало.

Последствия падения деревьев в Херсоне / Фото из телеграм-канала Романа Мрочко

Напоследок он призвал горожан учитывать все риски, связанные с непогодой при планировании передвижения по Херсону.