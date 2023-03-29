Морозы усилятся: где в Украине продолжит бурлить непогода
На этой неделе во многих областях Украины бурлит непогода. Из-за нее даже начались аварийные отключения света. Ночью четверга морозы снова усилятся.
В темное время суток плюсовую температуру не прогнозируют даже на Юге. В целом будет до -8 градусов. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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В четверг прогнозируют мороз и местами снег
"В ближайшую ночь ожидаем около -3...-8 градусов мороза", – сказала Птуха. Синоптик добавила, что только на крайнем Юге возможен ноль. Заметим, в среду прогнозировали максимум -5.
Днем на территории Украины будет +4...+9 градусов. На Прикарпатье до +12. Также Птуха отметила, что в большинстве областей уже без осадков.
По восточным областям и Запорожской другой циклон, другое поле пониженного давления. Именно с востока будет влиять на другие области. Там ожидаем мокрый снег,
– рассказала синоптик.
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