Морозы усилятся: где в Украине продолжит бурлить непогода

На этой неделе во многих областях Украины бурлит непогода. Из-за нее даже начались аварийные отключения света. Ночью четверга морозы снова усилятся.

В темное время суток плюсовую температуру не прогнозируют даже на Юге. В целом будет до -8 градусов. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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В четверг прогнозируют мороз и местами снег

"В ближайшую ночь ожидаем около -3...-8 градусов мороза", – сказала Птуха. Синоптик добавила, что только на крайнем Юге возможен ноль. Заметим, в среду прогнозировали максимум -5.

Днем на территории Украины будет +4...+9 градусов. На Прикарпатье до +12. Также Птуха отметила, что в большинстве областей уже без осадков.

По восточным областям и Запорожской другой циклон, другое поле пониженного давления. Именно с востока будет влиять на другие области. Там ожидаем мокрый снег,

– рассказала синоптик.

Наталья Птуха объяснила, что на этой неделе через территорию Украины проходил циклон. Он пришел к нам с юго-запада и перемещался в северо-восточном направлении. В настоящее время продолжается поступление более холодной воздушной массы. "Соответственно, имеем вот такое снижение (температуры – 24 Канал)", – подытожила синоптик.

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Прогноз погоды на 30 марта / Скриншот из Укргидрометцентра