Сильный снегопад затянется на сутки: киевлян предупредили о непогоде

Зима чувствуется все сильнее, и все больше городов засыпает снегом. Ожидается ненастье и в столице Украины.

По прогнозам синоптиков, в Киеве будет идти сильный снегопад ночью и весь день 29 ноября. Предупредили об этом и мэрия столицы.

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Первый уровень опасности

Чтобы устранить последствия непогоды, на постоянном дежурстве находятся все 525 единиц техники. Однако власти города отметили, что именно от интенсивности осадков будет зависеть количество задействованного транспорта.

Отметим, что в Укргидрометцентре также предупредили о сильном тумане, видимость при котором составит 200-500 метров. Из-за таких погодных условий непогоде присвоили первый, желтый, уровень опасности.

Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах,

– подчеркнули в Укргидрометцентре.

Не садитесь за руль по возможности

Из-за таких погодных условий в Киеве призвали водителей не садиться по возможности за руль во время снегопадов. Кроме безопасности это позволит и избежать пробок на дорогах, ведь, как подчеркнули в КГГА, в них стоит и снегоуборочная техника.

Также не рекомендуют парковать автомобили с обеих сторон улиц и дорог. Это может мешать проезду спецтехники и автомобилей экстренных служб.

Осторожнее в таких погодных условиях необходимо быть и пешеходам. В частности, в темное время суток следует носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы водители могли вовремя увидеть и среагировать.

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