Как кадры из фильма об апокалипсисе: Львов накрыла мощная гроза

На Львовщину идет непогода. Черное небо накрыло город и область, а синоптики предупреждают о грозе.

Синоптики предупреждают, что гроза идет на западные регионы Украины. Какая ситуация с погодой во Львове – информирует 24 Канал.

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Гроза надвигается на Львовскую область

Львов вечером 23 июня накрыла непогода – в городе и области мощный ливень. Также предупреждают о грозе и возможном граде.

Непогода накрывает Львов и область – больше фото в галерее

Мэр города Андрей Садовый призвал львовян держаться подальше от деревьев.

Во Львове очень мощный ливень и ураган. Пожалуйста, держитесь как можно дальше от деревьев,

– подчеркнул Садовый.

Черное небо над Львовщиной – жуткие кадры

В сети уже сообщают о падении деревьев. К слову, на дороге Пустомыты – Щирец вырвало дерево, которое частично перекрыло дорогу. Местами вода даже начала заходить в здание.

Дерево упало на дорогу: смотрите видео

Ливень во Львове: смотрите видео

Небо над городом почернело буквально через несколько минут. Жуткие кадры из соцсетей напоминают как фильм об апокалипсисе.

Черное небо над Львовом: смотрите видео

Некоторые улицы города уже подтопили из-за мощного ливня. Транспортным средствам приходится почти плыть по дорогам.

Затопленные улицы Львовщины: смотрите видео

Кроме того, в сети сообщают, что в результате непогоды львовян могут ожидать аварийные отключения электроэнергии.

Укргидрометцентр предупредил, что непогода во Львове и на Волыни будет во второй половине дня 23 июня и в течение 24 дня. Кроме ливней и грозы, возможен также град и шквальный ветер до 15 – 20 метров в секунду. Поэтому на Западе объявлен І уровень опасности.

Град на окраинах Львова: смотрите видео

Непогода накрыла и Ивано-Франковск

Мощная гроза покрыла западные регионы. В Ивано-Франковске также началось ненастье – в городе начался ливень, а молнии и гром напугали горожан.

Жуткое небо в Ивано-Франковске / Фото из соцсетей

Мощная гроза на Западе: смотрите видео