Как кадры из фильма об апокалипсисе: Львов накрыла мощная гроза
На Львовщину идет непогода. Черное небо накрыло город и область, а синоптики предупреждают о грозе.
Синоптики предупреждают, что гроза идет на западные регионы Украины. Какая ситуация с погодой во Львове – информирует 24 Канал.
К теме Часть Украины накроют грозы, град и шквалы: прогноз погоды на 24 июня
Гроза надвигается на Львовскую область
Львов вечером 23 июня накрыла непогода – в городе и области мощный ливень. Также предупреждают о грозе и возможном граде.
Непогода накрывает Львов и область – больше фото в галерее
Мэр города Андрей Садовый призвал львовян держаться подальше от деревьев.
Во Львове очень мощный ливень и ураган. Пожалуйста, держитесь как можно дальше от деревьев,
– подчеркнул Садовый.
Черное небо над Львовщиной – жуткие кадры
В сети уже сообщают о падении деревьев. К слову, на дороге Пустомыты – Щирец вырвало дерево, которое частично перекрыло дорогу. Местами вода даже начала заходить в здание.
Дерево упало на дорогу: смотрите видео
Ливень во Львове: смотрите видео
Небо над городом почернело буквально через несколько минут. Жуткие кадры из соцсетей напоминают как фильм об апокалипсисе.
Черное небо над Львовом: смотрите видео
Некоторые улицы города уже подтопили из-за мощного ливня. Транспортным средствам приходится почти плыть по дорогам.
Затопленные улицы Львовщины: смотрите видео
Кроме того, в сети сообщают, что в результате непогоды львовян могут ожидать аварийные отключения электроэнергии.
Укргидрометцентр предупредил, что непогода во Львове и на Волыни будет во второй половине дня 23 июня и в течение 24 дня. Кроме ливней и грозы, возможен также град и шквальный ветер до 15 – 20 метров в секунду. Поэтому на Западе объявлен І уровень опасности.
Град на окраинах Львова: смотрите видео
Непогода накрыла и Ивано-Франковск
Мощная гроза покрыла западные регионы. В Ивано-Франковске также началось ненастье – в городе начался ливень, а молнии и гром напугали горожан.
Жуткое небо в Ивано-Франковске / Фото из соцсетей
Мощная гроза на Западе: смотрите видео