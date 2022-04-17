Необходимо сохранить память о том, от какого жестокого нашествия отбилась Украина – Зеленский

17 апреля 2022 , 01:04
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Владимир Зеленский 16 апреля провел совещание, посвященное восстановлению украинских городов. На встрече был поднят вопрос мемориализации пережитого во время войны.

Об этом глава государства сообщил во время своего видеообращения к народу, передает 24 канал.

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На совещании обсудили, как сохранить частицы этого опыта, чтобы он всегда напоминал всем поколениям наших людей, от какого жестокого и бессмысленного нашествия Украина смогла отбиться,
– отметил президент.

Владимир Зеленский в качестве примера привел подготовку проекта мемориального комплекса, который расскажет историю разрушенного моста в Киевской области, соединяющего Ирпень и Бучу со столицей Украины. 

Историю людей, спасавшихся по этому мосту и этой дороге в Киев от российских захватчиков.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

 

Автор: Олег Васьків