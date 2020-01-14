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      Необходимо отказаться от государственных пенсий, – Гнап

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      Дмитрий Гнап / 24 канал

      В Украине каждый год количество трудоспособного населения уменьшается, а пенсионеров становится все больше. Именно поэтому они получают копейки.

      Такое мнение в интервью 24 каналу озвучил журналист Дмитрий Гнап. Он считает, что Украине нужно отказываться от системы государственных пенсий.

      Обратите внимание: Как будет меняться пенсионный возраст и пенсии в 2020 году

      "Социальный налог ЕСВ вытягивает из нас очень много денег. Государство не планирует его уменьшать. То есть, нагрузка на предпринимателей и тех, кто работают, увеличивается. Пенсионеры от этого больше не получают. Следовательно, надо отказываться от этой устаревшей советской системы пенсий, которая очень выгодна любой власти. Потому что когда ты платишь государственные пенсии, ты даешь "подачку" людям",  отметил Гнап.

      Любая власть использует государственные пенсии для того, чтобы "держать на крючке" прежде всего наименее защищенные слои населения: пенсионеров, бюджетников, которые стали пенсионерами, и тому подобное... Однако отказ от государственных пенсий может вызвать огромную волну возмущения и сопротивления,
      – подчеркнул журналист.

      По его словам, у власти уже были идеи провести аудит пенсионных выплат для того, чтобы проверить, сколько людей реально должны получать пенсии, и что происходит с завышенными специальными пенсиями.

      "Однако в парламенте шум подняла оппозиция  "Батькивщина", ОПЗЖ и тому подобное. Потому что минимум 10 – 12% пенсионного фонда используется не по назначению. Это и через "мертвые души", которые получают пенсию, и через людей, которым искусственно назначают выплаты – уникальным специалистам, государственным служащим, правоохранителям", – добавил он.

      В законе о государственном бюджете на 2020 год заложено, что минимальная пенсия в 2020 году вырастет с 1 638 до 1 769 гривен.

      пенсії Государственный бюджет Украины на 2020 год / Инфографика 24 канала

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      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Пенсия Деньги Бюджет 2020 Налоги
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