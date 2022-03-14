Необратимые повреждения в Чернигове: город находится в крайне тяжелой ситуации

Черниговский городской голова Владислав Атрошенко сообщил, что сегодня город находится в крайне тяжелой ситуации по критической инфраструктуре.

Из-за боевых действий, которые ведут по периметру Чернигова, и регулярных ночных бомбардировок, часть сетей водо-, электро- и газоснабжения необратимо повреждена.

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Ситуация в Чернигове

По словам Владислава Атрошенко, коммунальные службы пытаются обеспечить подачу воды, газа и электричества значительной части города.

Относительно теплоснабжения сейчас решается вопрос о целесообразности его возвращения вообще:

Есть надежда, что через 1 – 2 дня технически смогут обеспечить теплоснабжение. Но во многих домах сети размерзлись. Есть отдельный вопрос о целесообразности,

– сообщил он.

Отключение лифтов

Кроме того, городской глава отметил, что с 08:00 16 марта в Чернигове отключат лифты из-за большого количества ситуаций, когда горожане в них застряли, что несет угрозу их жизни.

Владислав Атрошенко обратился ко старшим домам с тем, чтобы организовать перемещение пожилых людей и людей с инвалидностью на нижние этажи.

Он также попросил предпринимателей снабдить спасателей специнструментом на аккумуляторном питании, в частности болгарками и перфораторами, что поможет разбирать разрушения. А черниговцев, которые остаются в укрытиях, самоорганизоваться и навести порядок в подвалах, подъездах и придомовых территориях.

Арестович призвал не переживать за ряд городов Украины: