Два землетрясения один за другим поразили Непал: мощно трясло и в Италии
Источник:Associated Press
3 октября на северо-западе Непала произошли два землетрясения. Они повлекли за собой мощные толчки в регионе.
Об этом сообщили в Центре мониторинга землетрясений страны. В результате землетрясений есть значительные повреждения.
Смотрите также Второй раз за сентябрь: на Закарпатье зафиксировали землетрясение
Непал накрыли мощные землетрясения
Сообщается, что несколько домов были повреждены в районе Баджханга. Впрочем, о жертвах пока неизвестно, заявил глава района Нараян Пандей.
Ключевая автомагистраль, соединяющая район с соседними районами, была заблокирована оползнем, вызванным землетрясением. Из-за этого было трудно отправить технику, чтобы расчистить путь.
Один мужчина получил легкие травмы после того, как цистерна с водой упала с крыши его дома. Пострадавший госпитализирован в больницу.
В общем известно, что пострадали 17 человек – 11 женщин и 6 мужчин. Они получили ранения и находятся в больнице. Одна женщина пропала без вести.
Последствия землетрясения / фото из соцсетей
Национальный центр мониторинга и исследования землетрясений Непала подчеркнул, что эпицентром обоих землетрясений с начальной магнитудой 5,3, а затем 6,3 был район Баджханг на северо-западе Непала, недалеко от границы с Индией.
Кроме того, подземные толчки также ощущались в столице Индии в Нью-Дели.
Землетрясение коснулось и Италии
Подземный толчок магнитудой 4 также произошел в Неаполе – в вулканическом регионе Флегрейские поля. Это было второе по мощности землетрясение в этом районе за последние 40 лет.
Сообщается, что землетрясение произошло на глубине 2,61 километров. Жители нескольких районов Неаполя почувствовали толчки.
Позже обсерватория Везувия зафиксировала еще 8 толчков через 15 минут после начального землетрясения.
Мощные землетрясения в мире: последние новости
- В Марокко также произошло мощное землетрясение 8 сентября. В результате этого много местных и туристы получили ранения, а также есть большое количество жертв.
- Известно, что землетрясение в Марокко унесло жизни более 2 тысяч человек, сотни домов стерты с лица земли, а города превратились в руины.
- В августе турецкую провинцию Малатья всколыхнуло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 5,3 балла. Сообщалось о по меньшей мере 23 пострадавших.