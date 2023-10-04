Два землетрясения один за другим поразили Непал: мощно трясло и в Италии

3 октября на северо-западе Непала произошли два землетрясения. Они повлекли за собой мощные толчки в регионе.

Об этом сообщили в Центре мониторинга землетрясений страны. В результате землетрясений есть значительные повреждения.

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Непал накрыли мощные землетрясения

Сообщается, что несколько домов были повреждены в районе Баджханга. Впрочем, о жертвах пока неизвестно, заявил глава района Нараян Пандей.

Ключевая автомагистраль, соединяющая район с соседними районами, была заблокирована оползнем, вызванным землетрясением. Из-за этого было трудно отправить технику, чтобы расчистить путь.

Один мужчина получил легкие травмы после того, как цистерна с водой упала с крыши его дома. Пострадавший госпитализирован в больницу.

В общем известно, что пострадали 17 человек – 11 женщин и 6 мужчин. Они получили ранения и находятся в больнице. Одна женщина пропала без вести.

Последствия землетрясения / фото из соцсетей

Национальный центр мониторинга и исследования землетрясений Непала подчеркнул, что эпицентром обоих землетрясений с начальной магнитудой 5,3, а затем 6,3 был район Баджханг на северо-западе Непала, недалеко от границы с Индией.

Кроме того, подземные толчки также ощущались в столице Индии в Нью-Дели.

Землетрясение коснулось и Италии

Подземный толчок магнитудой 4 также произошел в Неаполе – в вулканическом регионе Флегрейские поля. Это было второе по мощности землетрясение в этом районе за последние 40 лет.

Сообщается, что землетрясение произошло на глубине 2,61 километров. Жители нескольких районов Неаполя почувствовали толчки.

Позже обсерватория Везувия зафиксировала еще 8 толчков через 15 минут после начального землетрясения.

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