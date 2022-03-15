Неплохо, но посмотрим, – Зеленский о переговорах с Россией

Очередные переговоры между представителями Украины и России прошли 14 марта. По словам президента Владимира Зеленского, они прошли неплохо.

Зеленский заявил, что предоставил партнерам нашего государства полную информацию о действиях оккупантов на украинской земле, сообщает 24 канал. Каждое агрессивное действие захватчиков только подталкивает мир к новым санкционным решениям.

Заметьте Россия за 19 дней потеряла больше людей, чем за 2 кровавые войны в Чечне, – Зеленский

Переговоры с Россией прошли неплохо

Зеленский рассказал, что он говорил о военной агрессии России с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем.

"Взаимопонимание на сто процентов. Важным был и разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну как можно быстрее. Честным миром", – отметил президент.

Кроме того, состоялись переговоры между украинской и российской делегациями.

Довольно неплохо, как мне доложили. Но посмотрим. Продолжат завтра,

– добавил Зеленский.

Напомним, переговоры продолжились в видеоформате. По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, коммуникация была сложной.

Смотрите ночное обращение Зеленского: