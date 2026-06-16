Грозы, град и шквалы: Украину накроет резкое ухудшение погоды

Синоптики предупреждают о значительном ухудшении погодных условий в ряде регионов страны до конца суток 16 июня. Осадки и усиление ветра ожидаются как в столице, так и во многих областях.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Чего ожидать от погоды до конца суток 16 июня?

По прогнозам Укргидрометцентра, до конца суток в Киеве и на большей части территории Украины, кроме западных областей, ожидаются грозы, местами град и шквальные ветры.

В западных областях (кроме Закарпатья) также прогнозируются сильные порывы ветра со скоростью 15–20 метров в секунду.

Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта.

Граждан призывают быть осторожными и по возможности ограничить пребывание на улице во время непогоды.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в среду, 17 июня, днем в большинстве областей Украины возможны кратковременные дожди и грозы. В то же время на юге нашей страны воздух прогреется до +28 градусов.