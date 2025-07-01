"Зевс, удиви": в Днепре молния ударила прямо у окна многоэтажки

Непогода продолжает бушевать в ряде областей Украины. Из-за этого кое-где наблюдаются гром и грозы, в сети публикуют кадры молний.

В частности, попадание молнии зафиксировали в Днепре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Грозы в Днепре

Вечером в субботу, 12 июля, Днепр охватила сильная гроза. Под вихрь непогоды в городе молния ударила прямо у окна одной из местных многоэтажек. В сети показали соответствующее видео.

На обнародованных кадрах слышен громкий удар и виднеется яркая вспышка.

Молния ударила в Днепре: смотрите видео

К слову, сильная непогода с бурей пронеслась в Харькове. В городе видели молнии. Впоследствии в Харькове начались проблемы со светом в некоторых районах. Очевидцы сообщали, что якобы молния поразила подстанцию.

Руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что из-за непогоды в Харькове трое пострадавших. В городе обвалилась крыша в частном доме в Салтовском районе, медики оказывают травмированным помощь.