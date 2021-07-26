Аномальная жара и грозы: к Украине снова приближается плохая погода

Украину ожидают сильные грозы и жара. Ряд областей до конца июля утонет в осадках, но столбики термометров будут показывать не ниже 28 градусов.

Перепады температуры и погоды в Украине продлятся до конца июля. Западные и северные области будут страдать от ливней. В то же время средняя суточная температура воздуха будет достигать +30 градусов.

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Прохладнее всего будет на западе страны. Дожди и грозы там начнутся 27 июля и в продлятся до 31 июля. Температура воздуха будет держаться на уровне 28 – 30 градусов с отметкой плюс.

С 28 июля дожди двинутся на Киев и центр Украины, а с 29 июля – еще на южные области. Несмотря на сильные осадки, ниже 29 градусов отметки термометров там не опустятся. Кое-где температура воздуха будет прогреваться до +34 градусов.

Где следует ожидать грозы

Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровненская, Волынская области – с 27 до 30 июля. Температура воздуха будет колебаться от +28 до +32 градусов.

Прогноз погоды на 27 июля / Карта Укргидрометцентра

Черниговская, Житомирская, Винницкая, Хмельницкая, Сумская, Полтавская, Кировоградская области и город Киев – 28, 29 июля. Температура воздуха будет колебаться от +26 до +32 градусов.

Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Херсонская, Николаевская, Одесская области – 29, 30 июля. Температура воздуха будет колебаться от +29 до +34 градусов.

Прогноз погоды на 29 июля / Карта Укргидрометцентра

Прогноз погоды на 30 июля / Карта Укргидрометцентра

Что говорят синоптики

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила об ухудшении погодных условий в западных областях. 27 июля ожидают грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Первый уровень опасности, желтый.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину вернется жара. Кроме того, дожди охватят все западные области, Винницкую и Житомирскую области. На Юге и Востоке, а также в Днепре будет теплее всего.

Диденко также дала советы, как уберечься от жары. Для этого нужно:

прикрывать голову от прямых солнечных лучей;

выбирать легкую и светлую одежду из натуральных тканей и открытую обувь;

носить бутылочки с водой;

не злоупотреблять кондиционерами в помещениях.



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