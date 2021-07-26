Аномальная жара и грозы: к Украине снова приближается плохая погода
Источник:Укргидрометцентр
Украину ожидают сильные грозы и жара. Ряд областей до конца июля утонет в осадках, но столбики термометров будут показывать не ниже 28 градусов.
Перепады температуры и погоды в Украине продлятся до конца июля. Западные и северные области будут страдать от ливней. В то же время средняя суточная температура воздуха будет достигать +30 градусов.
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Прохладнее всего будет на западе страны. Дожди и грозы там начнутся 27 июля и в продлятся до 31 июля. Температура воздуха будет держаться на уровне 28 – 30 градусов с отметкой плюс.
С 28 июля дожди двинутся на Киев и центр Украины, а с 29 июля – еще на южные области. Несмотря на сильные осадки, ниже 29 градусов отметки термометров там не опустятся. Кое-где температура воздуха будет прогреваться до +34 градусов.
Где следует ожидать грозы
Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровненская, Волынская области – с 27 до 30 июля. Температура воздуха будет колебаться от +28 до +32 градусов.
Черниговская, Житомирская, Винницкая, Хмельницкая, Сумская, Полтавская, Кировоградская области и город Киев – 28, 29 июля. Температура воздуха будет колебаться от +26 до +32 градусов.
Прогноз погоды на 30 июля / Карта Укргидрометцентра
Что говорят синоптики
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину вернется жара. Кроме того, дожди охватят все западные области, Винницкую и Житомирскую области. На Юге и Востоке, а также в Днепре будет теплее всего.
Диденко также дала советы, как уберечься от жары. Для этого нужно:
- прикрывать голову от прямых солнечных лучей;
- выбирать легкую и светлую одежду из натуральных тканей и открытую обувь;
- носить бутылочки с водой;
- не злоупотреблять кондиционерами в помещениях.
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