Перепади температури й погоди в Україні продовжаться до кінця липня. Західні та північні області потерпатимуть від негоди. Водночас середня добова температура повітря сягатиме +30 градусів.

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Найпрохолодніше буде на заході країни. Дощі та грози там розпочнуться 27 липня та триватимуть до 31 липня. Температура повітря триматиметься на рівні 28 – 30 градусів із позначкою плюс.

Із 28 липня негода посуне на Київ та центр України, а з 29 липня – ще й на південні області. Попри значні опади, нижче 29 градусів позначки термометрів там не опустяться. Подекуди температура повітря прогріватиметься до +34 градусів.

Коментар синоптикині Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в Україну повернеться спека. Крім того, дощі охоплять всі західні області, Вінниччину та Житомирщину. На Півдні та Сході, а також у Дніпрі буде найспекотніше.

Діденко також дала поради, як вберегтися від спеки. Для цього потрібно:

прикривати голову від прямих сонячних променів;

обирати легкий та світлий одяг з натуральних тканин та відкрите взуття;

носити пляшечки з водою;

не зловживати кондиціонерами в приміщеннях.



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