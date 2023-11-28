Непогода на Юге Украины: открыли ли уже все трассы и какая ситуация со светом
Южные области Украины накрыло мощное ненастье с сильным снегопадом и шквальным ветром. Из-за этого в нескольких десятках населенных пунктов исчез свет, а также усложнилось движение транспорта на дорогах.
Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. В то же время он подчеркнул, что ситуация в регионе все же улучшается, передает 24 Канал.
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Какая ситуация с непогодой на Юге Украины
Прокудин рассказал, что, несмотря на то, что уже с 28 ноября синоптики прогнозируют потепление в Херсонской области, ночью и с утра все равно будет мороз. Поэтому в этот период ожидается гололедица на дорогах.
Мы готовились далеко не вчера к зиме, все службы знают, что делать в случае повторной непогоды и готовы к любым сценариям.
– сказал он.
Прокудин также отметил, что в результате непогоды сейчас без света остаются 34 населенных пункта Херсонской области, из них 8 частично.
"В общей сложности обесточено 10 тысяч абонентов. То есть со вчерашнего обеда к сети подключили 34 населенных пункта", – подчеркнул глава ОВА.
Он также отметил, что энергетики уже утром приступили к восстановительным работам, чтобы оперативнее завершить их. Кроме того, в области развернули 172 пункта несокрушимости.
В заключение он отметил, что все дороги в Херсонской области сейчас проездные. Однако спецтехника готова работать, если в регионе вдруг начнется ненастье.
Что происходит на дорогах
В то же время пресс-секретарь Министерства внутренних дел Марьяна Рева в эфире национального марафона отметила, что пока остается ограниченным проезд на 8 автодорогах. Они находятся в пределах Одесской, Кировоградской и Николаевской областей.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области снимает ограничения движения для легкового транспорта на отдельных дорогах.
Теперь для автомобилей доступны трассы:
- М-13 Кропивницкий – Платоново (на город Кишинев);
- Р-75 Кривое Озеро – Первомайск – Домановка;
- Т-15-04 Первомайск – Новоукраинка.
Тем не менее Ким отметил, что на дорогах все еще остаются ограничения движения для грузового транспорта и пассажирских автобусов.
В результате непогоды увеличилось количество погибших людей
- Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в Украине увеличилось количество погибших в результате непогоды. Сейчас известно о 10 жертв, умершие от капризов погоды.
- Кроме того, в результате ухудшения погодных условий пострадали около 23 человек. Среди них тоже есть и дети.
- Клименко отметил, что самая сложная ситуация была и остается в Одесской области. Там подразделения спасателей привлекали в помощь 254 раза.