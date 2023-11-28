Непогода на Юге Украины: открыли ли уже все трассы и какая ситуация со светом

Южные области Украины накрыло мощное ненастье с сильным снегопадом и шквальным ветром. Из-за этого в нескольких десятках населенных пунктов исчез свет, а также усложнилось движение транспорта на дорогах.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. В то же время он подчеркнул, что ситуация в регионе все же улучшается, передает 24 Канал.

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Какая ситуация с непогодой на Юге Украины

Прокудин рассказал, что, несмотря на то, что уже с 28 ноября синоптики прогнозируют потепление в Херсонской области, ночью и с утра все равно будет мороз. Поэтому в этот период ожидается гололедица на дорогах.

Мы готовились далеко не вчера к зиме, все службы знают, что делать в случае повторной непогоды и готовы к любым сценариям.

– сказал он.

Прокудин также отметил, что в результате непогоды сейчас без света остаются 34 населенных пункта Херсонской области, из них 8 частично.

"В общей сложности обесточено 10 тысяч абонентов. То есть со вчерашнего обеда к сети подключили 34 населенных пункта", – подчеркнул глава ОВА.

Он также отметил, что энергетики уже утром приступили к восстановительным работам, чтобы оперативнее завершить их. Кроме того, в области развернули 172 пункта несокрушимости.

В заключение он отметил, что все дороги в Херсонской области сейчас проездные. Однако спецтехника готова работать, если в регионе вдруг начнется ненастье.

Что происходит на дорогах

В то же время пресс-секретарь Министерства внутренних дел Марьяна Рева в эфире национального марафона отметила, что пока остается ограниченным проезд на 8 автодорогах. Они находятся в пределах Одесской, Кировоградской и Николаевской областей.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области снимает ограничения движения для легкового транспорта на отдельных дорогах.

Теперь для автомобилей доступны трассы:

М-13 Кропивницкий – Платоново (на город Кишинев);

Р-75 Кривое Озеро – Первомайск – Домановка;

Т-15-04 Первомайск – Новоукраинка.

Тем не менее Ким отметил, что на дорогах все еще остаются ограничения движения для грузового транспорта и пассажирских автобусов.

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