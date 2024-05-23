Часть Украины накроют опасные метеорологические явления: где и как долго будет бушевать непогода

В Украине снова ухудшится погода. Синоптики предупреждают об опасности во многих регионах.

Так, в ряде областей уже объявили I уровень опасности (желтый). Чего и где именно ждать, как долго будет непогода, передает 24 Канал.

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Где именно будет непогода

В Укргидрометцентре обнародовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине.

До конца суток 23 мая в северных, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях гроза. И уровень опасности, желтый,

– отметили синоптики.

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В каких областях будет гроза / Скриншот с Укргидрометцентра

Какая будет погода в ближайшие трое суток

Ночью без осадков, днем 24 мая на Правобережье, в выходные на Западе, в воскресенье и на Юго-Востоке местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер восточный и юго-восточный, 5 – 12 метров в секунду, днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 11 – 16 градусов, в субботу в восточных и северо-восточных областях 8 – 13.

Днем 21 – 26 градусов. Впрочем, 24 мая в Одесской, Николаевской и Херсонской областях до +29. А 26 мая в юго-восточной части 17 – 22 градуса.

Прогноз на лето

Согласно прогнозам, которые дают основные мировые климатические центры, ожидается, что июнь в Украине может быть на 1 – 2 градуса выше нормы.

Метеоролог отметила: "При этом наиболее аномальной температура может быть на Западе Украины, а также на Юго-Востоке".

В то же время сказала, что в июне очень вероятен дефицит осадков на всей территории нашего государства.

В июле температура может быть выше климатической нормы на 2 градуса. Кстати, именно этот месяц является самым жарким на большинстве территории Украины.

Вера Балабух отметила, что в целом это лето ожидается теплое, впрочем, не жаркое, – без значительных аномально высоких температур воздуха.