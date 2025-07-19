Одну из областей Украины накроет гроза: где и когда ожидается непогода
- Для Киевской области объявили предупреждение о сильной грозе, которая ожидается ночью в субботу, 19 июля.
- Объявлен I уровень опасности (желтый), непогода может осложнить работу энергетических предприятий.
Для одной из областей Украины объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории региона, там пройдет гроза.
Предостережение касается Киева и области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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О чем предупреждают синоптики?
Согласно обнародованной информации, на территории Киевской области в течение ночи субботы, 19 июля, ожидается гроза. Поэтому для региона объявили I уровень опасности, желтый. Непогода может привести к негативным последствиям.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий,
– говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Черновцах выпали сильные дожди. В результате непогоды были подтопления на улице Заводской, Главной, Федьковича, также в парке Шевченко. Сильные осадки перегрузили канализационные и дренажные системы.
Также недавно непогода накрыла Прикарпатье. Из-за проливного дождя подтопило дорогу в Гриняве Верховинского района, что в Ивано-Франковской области. Тогда без транспортного сообщения остались 3 населенных пункта.