Из-за этого в регионе объявлен І уровень опасности, желтый. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций и Укргидрометцентр.

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Что известно о гололедице в Киеве

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в ближайший час, с удержанием до конца суток 6 декабря будет гололед, на дорогах Киевской области и столицы ожидается гололедица. Соответствующую информацию сообщили и в ГСЧС Украины.

Синоптики предупреждают: на дорогах Киева и области в ближайший час с содержанием до конца суток 6 декабря – гололедица,

– говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта! "Будьте внимательны на дорогах", – добавили там. Рекомендуем придерживаться на дороге следующих советов:

снизить скорость движения; ️ ️

️держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; ️ ️держать безопасную дистанцию с другими автомобилями ️

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, на днях Киев накрыл туман, видимость в столице достигала около 200 – 500 метров. Был объявлен І уровень опасности, желтый. Такие погодные условия приводят к нарушению движения транспорта.