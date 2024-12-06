Через це у регіоні оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій та Укргідрометцентр.
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Що відомо про ожеледицю у Києві
За даними Українського гідрометеорологічного центру, у найближчу годину, з утриманням до кінця доби 6 грудня буде ожеледь, на дорогах Київської області та столиці очікується ожеледиця. Відповідну інформацію повідомили й у ДСНС України.
Синоптики попереджають: на дорогах Києва та області найближчої години з утриманням до кінця доби 6 грудня – ожеледиця,
– йдеться у повідомленні.
Рятувальники наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту! "Будьте уважні на дорогах", – додали там. Рекомендуємо дотримуватися на дорозі наступних порад:
- знизити швидкість руху; ️
- ️тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; ️
- уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, днями Київ накрив туман, видимість у столиці сягала близько 200 – 500 метрів. Було оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови призводять до порушення руху транспорту.