Синоптики объяснили, почему дожди не перемещаются с Запада на Восток

Погода в Украине 10 июля была очень контрастной. На Западе чрезвычайно интенсивные дожди, тем временем на Востоке – безоблачная жара.

Почему осадки не перемещаются дальше, – из западных в восточные области, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

В Укргидрометцентре отметили, что происходит противостояние двух крупных атмосферных систем. Они взаимодействуют над территорией нашего государства. Добавили, что между западными и восточными областями сформировался четкий барический рубеж, по обе стороны которого царит совершенно разная погода.

Эксперты объяснили, почему осадки настолько интенсивны именно на Западе Украины и почему они не перемещаются дальше.

Ответ – в механизме блокировки. Фронты "упираются" в восточный антициклон и фактически останавливаются над Западом. Это создает ситуацию квазистационарного фронта – когда система почти не движется, а увлажненный воздух продолжает поступать с Юга,

– отметили синоптики.

В результате происходит постоянная подпитка влагой, быстрый подъем воздуха вверх и перенасыщение атмосферы водяным паром. Синоптики отметили, что это идеальные условия для ливней, грозы и даже локальных паводков.

Речь идет об опасной синоптической конфигурации, которая часто приводит к аномально высоким осадкам в западной части Украины, тогда как восточная остается засушливой и жаркой. Синоптики отметили, что именно поэтому накануне в регионе был объявлен стихийный уровень метеорологической опасности из-за сильных дождей.