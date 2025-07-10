Чому опади не переміщуються далі, – з західних до східних областей, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі в Україні

В Укргідрометцентрі зауважили, що відбувається протистояння двох великих атмосферних систем. Вони взаємодіють над територією нашої держави. Додали, що між західними та східними областями сформувався чіткий баричний рубіж, по обидва боки якого панує зовсім різна погода.

Експерти пояснили, чому опади настільки інтенсивні саме на Заході України й чому вони не переміщуються далі.

Відповідь – у механізмі блокування. Фронти "впираються" в східний антициклон і фактично зупиняються над Заходом. Це створює ситуацію квазистаціонарного фронту – коли система майже не рухається, а зволожене повітря продовжує надходити з Півдня,

– зазначили синоптики.

Унаслідок цього відбувається постійне підживлення вологою, швидкий підйом повітря вгору й перенасичення атмосфери водяною парою. Синоптики наголосили, що це ідеальні умови для злив, грози й навіть локальних паводків.

Йдеться про небезпечну синоптичну конфігурацію, яка часто призводить до аномально високих опадів у західній частині України, тоді як східна залишається посушливим і спекотним. Синоптики наголосили, що саме через це напередодні в регіоні було оголошено стихійний рівень метеорологічної небезпеки через сильні дощі.