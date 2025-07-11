Масштабы наводнения на Львовщине показали с высоты: кадры с дрона

Реки Щирка и Зубра на Львовщине вышли из берегов, вызвав масштабное подтопление в регионе. Наводнение затронуло 11 территориальных общин области. В сети опубликовали видео стихии, снятое с высоты птичьего полета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины во Львовской областиі.

Смотрите также На Западе – прохлада, на Востоке – адская жара: прогноз погоды на 11 июля

Реки вышли из берегов

Непогода ударила по Львовщине особенно сильно во Львовском районе, где из берегов вышли реки Щирка и Зубра. Это спровоцировало масштабное подтопление в ряде населенных пунктов и городских кварталов.

Кроме Львова, зафиксировали затопление сразу 11 территориальных общин. Речь идет о Каменка-Бугской, Глинянской, Давыдовской, Зимноводовской, Оброшинской, Пустомытовской, Бродовской, Червоноградской, Сокольницкой, Солонковской и Щирецкой общины.

В сети опубликовали видео наводнения, снятое с дрона. На кадрах видно затопленные улицы, дворы и дороги. Вода местами достигает уровня автомобильных окон.

Последствия непогоды и эвакуации людей на Львовщине / Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области

По состоянию на 08:00 11 июля львовские спасатели совершили 56 выездов, откачав более 9,6 тысяч кубов воды. К ликвидации последствий привлечены 179 спасателей и 49 единиц спецтехники.

Напомним, из затопленных домов эвакуировали 8 человек, среди которых – пятеро детей. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Власти призвали людей перенести вещи из подвалов, откатить автомобили с подземных паркингов и избегать поездок без необходимости.