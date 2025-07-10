Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую ОГА.

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Непогода на Львовщине

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о последствиях непогоды в регионе.

Из-за неблагоприятных погодных условий, на Львовщине обесточены 192 населенных пункта,

– говорится в сообщении.

В ОГА указали, что 55 населенных пунктов – обесточены полностью и 137 – частично.

Как отметил глава области, для восстановления электроснабжения работают 64 бригады специалистов Львовоблэнерго. Задействовано 275 работников и 96 единиц техники.

Важно! В ОВА напомнили, если вы увидели повреждения электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров.

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К слову, западными областями в понедельник, 7 июля, пронесся сильный ураган. Непогода наделала беды на Львовщине, Ровенщине, Прикарпатье, Тернопольщине, Волыни.