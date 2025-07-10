Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську ОВА.

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Негода на Львівщині

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про наслідки негоди в регіоні.

Через несприятливі погодні умови, на Львівщині знеструмлені 192 населені пункти,

– ідеться в повідомленні.

В ОВА вказали, що 55 населених пунктів – знеструмлені повністю та 137 – частково.

Як зазначив очільник області, для відновлення електропостачання працюють 64 бригади фахівців Львівобленерго. Задіяно 275 працівників та 96 одиниць техніки.

Важливо! В ОВА нагадали, якщо ви побачили пошкодження електромереж, не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів.

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До слова, західними областями у понеділок, 7 липня, пронісся сильний буревій. Негода наробила лиха на Львівщині, Рівненщині, Прикарпатті, Тернопільщині, Волині.