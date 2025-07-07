Поваленные деревья и сорванные кровли: по Ровенской области пронесся ураган – видео последствий
- 7 июля ураган пронесся Ровенской областью, вызвав повреждения в Дубенском и Вараському районах.
- В более 10 домах на Дубенщине повреждена кровля.
В️вечером 7 июля ураган пронесся Ровенской областью. К сожалению, непогода наделала беды в двух районах области.
Зафиксировано повреждение кровель, также есть поваленные деревья. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Александра Коваля.
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Какие последствия непогоды на Ровенщине
От стихийного бедствия пострадал Дубенский и Варашский районы.
В обоих районах непогода повалила деревья.
Последствия урагана на Ровенщине: смотрите видео
Кроме того, на Дубенщине, предварительно, в более 10 жилых домах повреждена кровля.
К счастью, обошлось без пострадавших.
По Ровенской области пронесся ураган: смотрите видео
"На месте работают представители ГСЧС. Относительно обесточивания, то "Ровнооблэнерго" сейчас собирает информацию", – сообщил Александр Коваль.
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Председатель ОВА призвал жителей области во время урагана не пренебрегать элементарными правилами безопасности:
- не ходить и не парковаться под линиями электропередач, большими деревьями и рекламными щитами,
- не подходить и не трогать оборванные провода,
- если нужно, обращаться к спасателям.