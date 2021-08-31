Непогода наделала бед в Украине: почти 230 населенных пунктов остались без света
Источник:ГСЧС
В Украине 31 августа без электричества остались 229 населенных пунктов. Спасатели отмечают, что причиной обесточивания стала непогода.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что проблемы со светом фиксируют в трех областях. Однако к восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.
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Населенные пункты без света
По состоянию на 7 часов 31 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 229 населенных пунктов,
– информируют в ГСЧС.
Следовательно, по данным спасателей, без света остались:
- Киевская область – 130;
- Черниговская область – 92;
- Кировоградская область – 7.
Непогода в Украине: что известно
- Вечером 30 августа в Киеве произошла настоящая природная беда.
- За считанные часы на всю столицу обрушилась серьезная стихия.
- Сильные осадки сопровождались шквальными порывами ветра.
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