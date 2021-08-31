У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що проблеми зі світлом фіксують у трьох областях. До відновлення електропостачання вже залучили бригади обленерго.

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Населені пункти без світла

Станом на 7 годину 31 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 229 населених пунктів,

– інформують у ДСНС.

Відтак, за даними рятувальників, без світла залишилися:

Київська область – 130;

Чернігівська область – 92;

Кіровоградська область – 7.

Негода в Україні: що відомо

Увечері 30 серпня у Києві сталася справжнє природне лихо.

За лічені години на всю столицю обрушилася серйозна стихія.

Сильні опади супроводжувалися шквальними поривами вітру.

Детальніше Київ накрила негода: град, гроза, повалені дерева та пожежа через блискавку – яскраві відео