Погода готовит новые "сюрпризы": ряд опасных явлений накроет всю Украину

Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях на воскресенье, 15 февраля. Спасатели призывают быть осторожными из-за снегопадов, дождей, туманов, сильного ветра, гололеда в разных уголках страны.

Об этом пишет ГСЧС и КГГА.

Какая будет погода 15 – 16 февраля?

Днем 15 февраля в западных и северных областях Украины ожидается значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В Черкасской и Полтавской областях прогнозируют значительный дождь и мокрый снег.

На юге и юго-западе страны ночью и утром будет туман.

А в Карпатах и в южной части страны ожидаются еще и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Поэтому был объявлен І уровень опасности, желтый. ️

Неблагоприятные погодные условия не отступят и 16 февраля. Так, ночью в Киевской, Черниговской и Сумской областях будет идти значительный снег, на Сумщине – с дождем. Значительные осадки преимущественно в виде дождя будут в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях, поэтому там тоже объявлен І уровень опасности, желтый.

Справочно. И уровень опасности означает потенциальную опасность для населения и осложнения работы транспорта и инфраструктуры. Населению надо быть осторожными во время пребывания на улице, избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

Как вести себя пешеходам и водителям?

Во избежание травматизма пешеходов просят быть осторожными:

ходить не спеша, ноги слегка стоит расслабить и немного согнуть в коленях, ступать на всю подошву; ️ ️

не держать руки в карманах, а размахивать ими в такт ходьбы, чтобы лучше держать равновесие; ️

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробовать быстро присесть, чтобы удержаться на ногах;

быть внимательными и на тротуаре; ️ ️ ️ быть внимательными и на тротуаре ️

учитывать, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4 – 5 раз.

Водителей также призывают:

️придерживаться скоростного режима, дистанции и отказаться от рискованных маневров; ️придерживаться скоростного режима дистанции и отказаться от рискованных маневров ️

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума; ️ ️

не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари; ️ ️

во время ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать авто с летними шинами.

