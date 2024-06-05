Из-за непогоды во всех областях Украины, кроме Юга и Запорожской области, объявили штормовое предупреждение. Стоит отметить, что непогода была в стране и накануне – 4 июня.

К теме Дожди и грозы, а местами град и шквалы ветра: прогноз погоды на 5 июня

Украину накроют грозы с градом

Синоптики предупредили, что в среду, 5 июня, почти всю Украину накроет непогода. Так, во всех областях, кроме большинства районов юго-востока и юга, будут грозы, а днем в большинстве районов Левобережья – местами град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.

Из-за этого синоптики объявили І уровень опасности – желтый.



Штормовое предупреждение 5 июня 2024 года / Карта Укргидрометцентра

Вместе с тем, в восточных, большинстве центральных, южных областей и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Поэтому украинцам надо быть крайне осмотрительными при обращении с огнем на природе.



Пожарная опасность 5 июня / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в июне