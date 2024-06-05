Из-за непогоды во всех областях Украины, кроме Юга и Запорожской области, объявили штормовое предупреждение. Стоит отметить, что непогода была в стране и накануне – 4 июня.
К теме Дожди и грозы, а местами град и шквалы ветра: прогноз погоды на 5 июня
Украину накроют грозы с градом
Синоптики предупредили, что в среду, 5 июня, почти всю Украину накроет непогода. Так, во всех областях, кроме большинства районов юго-востока и юга, будут грозы, а днем в большинстве районов Левобережья – местами град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.
Из-за этого синоптики объявили І уровень опасности – желтый.
Штормовое предупреждение 5 июня 2024 года / Карта Укргидрометцентра
Вместе с тем, в восточных, большинстве центральных, южных областей и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Поэтому украинцам надо быть крайне осмотрительными при обращении с огнем на природе.
Пожарная опасность 5 июня / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в июне
- Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу рассказала, что аномальной жары в июне не стоит ожидать. Хотя в некоторых областях и пригреет до +23 градусов, впрочем, средняя месячная температура в июне ожидается в пределах +19...+23 градусов. В горных районах традиционно будет ниже – +16...+19 градусов.
- В то же время значительные осадки будут в первую неделю месяца – с 3 по 9 июня. Как прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, осадки будут распределяться неравномерно и наибольшее их количество предполагается в западных и северных областях. Будет наблюдаться непогода и на выходных. Так, по прогнозу Кибальчича, в субботу, 8 июня, на Западе будут ливни, грозы и град.
- Что касается самых высоких температур в июне, то Кибальчич прогнозирует до +36 градусов уже в июне. Такая температура будет наблюдаться в юго-восточных регионах.
- В комментарии 24 Каналу метеоролог Вера Балабух также рассказала, что самая высокая температура ожидается в июле и первой половине августа, особенно в южных и юго-восточных областях.