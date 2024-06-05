Через негоду в усіх областях України, окрім Півдня й Запорізької області, оголосили штормове попередження. Варто наголосити, що негода була в країні й напередодні – 4 червня.

До теми Дощі та грози, а подекуди град та шквали вітру: прогноз погоди на 5 червня

Україну накриють грози з градом

Синоптики попередили, що у середу, 5 червня, майже всю Україну накриє негода. Так, в усіх областях, крім більшості районів південного сходу й півдня, будуть грози, а вдень у більшості районів Лівобережжя – подекуди град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду.

Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий.



Штормове попередження 5 червня 2024 року / Карта Укргідрометцентру

Разом з тим, у східних, більшості центральних, південних областей та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тому українцям треба бути вкрай обачними при поводженні з вогнем на природі.



Пожежна небезпека 5 червня / Карта Укргідрометцентру

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