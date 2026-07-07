В то же время ГСЧС призывает украинцев соблюдать осторожность во время этой непогоды.

Смотрите также "Вышгород плывет": Киевскую область внезапно накрыла непогода, а ливень с градом затопил улицы

Какие области накроет непогода?

8 июля неблагоприятные погодные условия охватят большую часть территории Украины. Грозы прогнозируются почти во всех регионах, за исключением западных областей и крайнего востока страны.

Наиболее сложная погодная ситуация ожидается в южных и центральных областях, а также в Сумской и Харьковской областях. Здесь, помимо гроз, местами возможны град и шквалы, которые могут представлять опасность для населения, транспорта и энергетической инфраструктуры.

Отдельно синоптики предупреждают о значительных дождях. Интенсивные осадки прогнозируются в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях. Из-за сильных ливней возможно локальное подтопление отдельных территорий, затруднение дорожного движения и ухудшение видимости.

В западных и северных областях основной опасностью станут порывы ветра. Несмотря на отсутствие сильных гроз в большинстве западных регионов, ветер может привести к падению деревьев, повреждению рекламных конструкций и обрывам линий электропередач.

ГСЧС призывает украинцев внимательно следить за прогнозами погоды и учитывать возможные изменения при планировании поездок или работы на открытом воздухе. Особую осторожность следует проявлять водителям, ведь во время гроз резко ухудшается видимость, а сильные порывы ветра могут создавать опасные ситуации на дорогах.

Также гражданам рекомендуется не находиться под деревьями, вблизи рекламных щитов, строительных конструкций и линий электропередач во время прохождения грозового фронта. В случае сильного ветра или града желательно оставаться в помещениях до окончания непогоды.

Кроме того, неблагоприятные погодные явления могут привести к затруднению работы коммунальных служб и транспорта.

Отметим, что до конца недели в Украине сохранится нестабильная погода с дождями, грозами и периодическими порывами ветра. В большинстве регионов ожидаются небольшие и умеренные осадки, местами во время гроз возможны шквалы до 15–20 метров в секунду. Меньше всего осадков прогнозируется в Одесской области и Закарпатье.

Температура воздуха останется умеренной: ночью преимущественно +8…+16 градусов, а днем в большинстве областей +18…+29 градусов. Прохладнее всего будет на западе и севере, где днем температура местами не превысит +17…+22 градуса. На юге, в Донбассе и в Крыму будет теплее – местами до +30 градусов.

В конце недели осадки будут постепенно уменьшаться, однако в северных регионах еще возможны кратковременные дожди и грозы. В выходные в Украине станет теплее, дневная температура поднимется до +25…+30 градусов.