Кадры непогоды публикуют местные СМИ и Telegram-каналы.
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Что сейчас происходит в Киевской области?
Больше всего от непогоды пострадал Вышгород, где после сильного ливня с градом были подтоплены улицы. Из-за большого количества осадков отдельные участки города оказались под водой.
Вышгород ушел под воду: смотрите видеоНе пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
На опубликованных в соцсетях кадрах видны потоки воды на дорогах, переполненные канализационные люки, из которых бьет вода, и проезжую часть, которая местами превратилась в реку.
Непогода обрушилась на Киевскую область: смотрите видео
По сообщениям местных жителей, самая сложная ситуация сейчас на улице Набережной.
Между тем Укргидрометцентр также предупредил жителей Киева и Киевской области об опасных метеорологических явлениях.
Ночью 4 июля гроза. Уровень опасности – желтый,
– говорится в сообщении.
Синоптики подчеркнули, что погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Напомним, начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань ранее предупреждал, что после сильной жары по Украине пройдет прохладная воздушная масса из акватории Северного моря. Она столкнется с раскаленным африканским воздухом, что вызовет дожди с грозами.
По словам специалиста, местами осадки будут значительными и будут сопровождаться шквалами со скоростью 17–22 метра в секунду, в отдельных районах также возможен град.