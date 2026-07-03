Кадры непогоды публикуют местные СМИ и Telegram-каналы.

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Что сейчас происходит в Киевской области?

Больше всего от непогоды пострадал Вышгород, где после сильного ливня с градом были подтоплены улицы. Из-за большого количества осадков отдельные участки города оказались под водой.

Вышгород ушел под воду: смотрите видео

На опубликованных в соцсетях кадрах видны потоки воды на дорогах, переполненные канализационные люки, из которых бьет вода, и проезжую часть, которая местами превратилась в реку.

Непогода обрушилась на Киевскую область: смотрите видео

По сообщениям местных жителей, самая сложная ситуация сейчас на улице Набережной.

Между тем Укргидрометцентр также предупредил жителей Киева и Киевской области об опасных метеорологических явлениях.