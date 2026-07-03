Кадри негоди публікують місцеві ЗМІ та телеграм-канали.
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Що зараз відбувається на Київщині?
Найбільше від негоди постраждав Вишгород, де після сильної зливи з градом підтопило вулиці. Через велику кількість опадів окремі ділянки міста опинилися під водою.
Вишгород пішов під воду: дивіться відеоЯкщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
На опублікованих у соцмережах кадрах видно потоки води на дорогах, переповнені каналізаційні люки, з яких б'є вода, та проїжджу частину, що місцями перетворилася на річку.
Негода прийшла на Київщину: дивіться відео
За повідомленнями місцевих жителів, найскладніша ситуація зараз на вулиці Набережній.
Тим часом Укргідрометцентр також попередив жителів Києва та Київщини про небезпечні метеорологічні явища.
Вночі 4 липня гроза. І рівень небезпечності, жовтий,
– йдеться в повідомленні.
Синоптики наголосили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Нагадаємо, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань раніше попереджав, що після сильної спеки Україною пройде прохолодна повітряна маса з акваторії Північного моря. Вона зустрінеться з розпеченим африканським повітрям, що спричинить розвиток дощів з грозами.
За словами фахівця, місцями опади будуть значними та супроводжуватимуться шквалами 17 – 22 метри за секунду, в окремих районах також можливий град.