Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якої погоди чекати 3 липня?

У більшості західних, північних регіонів, а також у Вінницькій області вночі та вдень прогнозуються помірні, місцями значні опади. Вдень дощі та грози поширяться також на центральні, Одеську та Миколаївську області. На решті території України істотних опадів не очікується.

У деяких районах під час гроз можливі небезпечні метеорологічні явища – град та шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Синоптики закликають враховувати ці умови під час планування поїздок та перебування на відкритій місцевості.

Вітер в Україні переважатиме північно-західний, тоді як у східних областях – східний, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Попри опади, температура повітря залишатиметься високою та літньою.

У нічний час стовпчики термометрів коливатимуться в межах +18…+23 градусів, а вдень піднімуться до +29…+34 градусів. На Київщині прогнозують +25…+30 градусів. У західних, Житомирській та Вінницькій областях буде дещо прохолодніше: вночі +14…+19 градусів, удень +22…+27 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +27…+29;

Ужгород +26…+28;

Львів +24…+26;

Івано-Франківськ +23…+25;

Тернопіль +24…+26;

Чернівці +24…+26;

Хмельницький +24…+26;

Луцьк +25…+27;

Рівне +25…+27;

Житомир +24…+26;

Вінниця +22…+24;

Одеса +27…+29;

Миколаїв +32…+34;

Херсон +30…+32;

Сімферополь +29…+31;

Кропивницький +31…+33;

Черкаси +27…+29;

Чернігів +25…+27;

Суми +29…+31;

Полтава +30…+32;

Дніпро +31…+33;

Запоріжжя +31…+33;

Донецьк +31…+33;

Луганськ +31…+33;

Харків +30…+32.

Погода на 3 липня / Фото Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні влітку можливі періоди сильної спеки з температурами до +40 градусів, однак наразі таких погодних умов найближчим часом не прогнозують.

Як розповів в інтерв’ю 24 Каналу представник Укргідрометцентру Іван Семиліт, у попередні роки абсолютні максимуми температур у липні в окремих регіонах сягали +40…+41,6 градуса, зокрема на півдні та сході країни. У гірських районах максимальні значення були нижчими та становили до +37 градусів.

Цьогоріч середня температура липня очікується на 2 – 3 градуси вищою за кліматичну норму і становитиме приблизно +21,8…+26 градусів. Водночас синоптики не виключають можливості нових хвиль спеки пізніше, але в найближчу декаду таких передумов немає.