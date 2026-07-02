Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Якої погоди чекати 3 липня?
У більшості західних, північних регіонів, а також у Вінницькій області вночі та вдень прогнозуються помірні, місцями значні опади. Вдень дощі та грози поширяться також на центральні, Одеську та Миколаївську області. На решті території України істотних опадів не очікується.
У деяких районах під час гроз можливі небезпечні метеорологічні явища – град та шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Синоптики закликають враховувати ці умови під час планування поїздок та перебування на відкритій місцевості.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Вітер в Україні переважатиме північно-західний, тоді як у східних областях – східний, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Попри опади, температура повітря залишатиметься високою та літньою.
У нічний час стовпчики термометрів коливатимуться в межах +18…+23 градусів, а вдень піднімуться до +29…+34 градусів. На Київщині прогнозують +25…+30 градусів. У західних, Житомирській та Вінницькій областях буде дещо прохолодніше: вночі +14…+19 градусів, удень +22…+27 градусів.
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +27…+29;
- Ужгород +26…+28;
- Львів +24…+26;
- Івано-Франківськ +23…+25;
- Тернопіль +24…+26;
- Чернівці +24…+26;
- Хмельницький +24…+26;
- Луцьк +25…+27;
- Рівне +25…+27;
- Житомир +24…+26;
- Вінниця +22…+24;
- Одеса +27…+29;
- Миколаїв +32…+34;
- Херсон +30…+32;
- Сімферополь +29…+31;
- Кропивницький +31…+33;
- Черкаси +27…+29;
- Чернігів +25…+27;
- Суми +29…+31;
- Полтава +30…+32;
- Дніпро +31…+33;
- Запоріжжя +31…+33;
- Донецьк +31…+33;
- Луганськ +31…+33;
- Харків +30…+32.
Погода на 3 липня / Фото Укргідрометцентр
Нагадаємо, в Україні влітку можливі періоди сильної спеки з температурами до +40 градусів, однак наразі таких погодних умов найближчим часом не прогнозують.
Як розповів в інтерв’ю 24 Каналу представник Укргідрометцентру Іван Семиліт, у попередні роки абсолютні максимуми температур у липні в окремих регіонах сягали +40…+41,6 градуса, зокрема на півдні та сході країни. У гірських районах максимальні значення були нижчими та становили до +37 градусів.
Цьогоріч середня температура липня очікується на 2 – 3 градуси вищою за кліматичну норму і становитиме приблизно +21,8…+26 градусів. Водночас синоптики не виключають можливості нових хвиль спеки пізніше, але в найближчу декаду таких передумов немає.