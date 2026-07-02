Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якої погоди чекати 3 липня?

У більшості західних, північних регіонів, а також у Вінницькій області вночі та вдень прогнозуються помірні, місцями значні опади. Вдень дощі та грози поширяться також на центральні, Одеську та Миколаївську області. На решті території України істотних опадів не очікується.

У деяких районах під час гроз можливі небезпечні метеорологічні явища – град та шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Синоптики закликають враховувати ці умови під час планування поїздок та перебування на відкритій місцевості.

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Вітер в Україні переважатиме північно-західний, тоді як у східних областях – східний, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Попри опади, температура повітря залишатиметься високою та літньою.

У нічний час стовпчики термометрів коливатимуться в межах +18…+23 градусів, а вдень піднімуться до +29…+34 градусів. На Київщині прогнозують +25…+30 градусів. У західних, Житомирській та Вінницькій областях буде дещо прохолодніше: вночі +14…+19 градусів, удень +22…+27 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +27…+29;
  • Ужгород +26…+28;
  • Львів +24…+26;
  • Івано-Франківськ +23…+25;
  • Тернопіль +24…+26;
  • Чернівці +24…+26;
  • Хмельницький +24…+26;
  • Луцьк +25…+27;
  • Рівне +25…+27;
  • Житомир +24…+26;
  • Вінниця +22…+24;
  • Одеса +27…+29;
  • Миколаїв +32…+34;
  • Херсон +30…+32;
  • Сімферополь +29…+31;
  • Кропивницький +31…+33;
  • Черкаси +27…+29;
  • Чернігів +25…+27;
  • Суми +29…+31;
  • Полтава +30…+32;
  • Дніпро +31…+33;
  • Запоріжжя +31…+33;
  • Донецьк +31…+33;
  • Луганськ +31…+33;
  • Харків +30…+32.

Погода на 3 липня / Фото Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні влітку можливі періоди сильної спеки з температурами до +40 градусів, однак наразі таких погодних умов найближчим часом не прогнозують.

Як розповів в інтерв’ю 24 Каналу представник Укргідрометцентру Іван Семиліт, у попередні роки абсолютні максимуми температур у липні в окремих регіонах сягали +40…+41,6 градуса, зокрема на півдні та сході країни. У гірських районах максимальні значення були нижчими та становили до +37 градусів.

Цьогоріч середня температура липня очікується на 2 – 3 градуси вищою за кліматичну норму і становитиме приблизно +21,8…+26 градусів. Водночас синоптики не виключають можливості нових хвиль спеки пізніше, але в найближчу декаду таких передумов немає.