Про це представник Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

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Яку погоду очікувати в липні?

За кліматичною характеристикою липня, тобто аналіз попередніх років, в Україні абсолютні температурні максимуми здебільшого були у межах +33…+39 градусів. Дещо вищі фіксували у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській і Вінницькій областях – +40…+41,6 градуса.

У гірських районах максимальні температури сягали +37 градусів. Водночас у різні роки фіксувалися й низькі показники – 0…+9 градусів.

За даними глобальних кліматичних моделей і провідних центрів прогнозування, середня температура липня цьогоріч очікується в межах +21,8…+26 градусів. Іван Семиліт пояснив, що це на 2 градуси вище кліматичної норми, а в західних областях – на 3 градуси вище.

Тож не виключено, що згодом до України може поширитися нова хвиля спеки. Однак наразі таких передумов щонайменше на найближчу декаду немає,

– зауважив синоптик.

Нагадаємо, днями у деяких регіонах країни фіксували нові температурні рекорди. Спричинені вони були сильною спекою, що надійшла з північних районів Африки через країни Європи.