Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дивіться також Новий температурний рекорд зафіксували на Львівщині: так спекотно не було вже понад 60 років

Яка буде погода 1 липня?

У середу буде невелика хмарність.

День мине у більшості регіонів без опадів. Лише на крайньому заході країни вдень прогнозують короткочасні дощі, грози, а в окремих районах – град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

WhatsApp Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp Додати

Вітер буде східний, південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +18 – +23, а вдень +29 – +34.

А от на південному заході країни пектиме найбільше – місцями прогнозують сильну спеку до +38°.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +29…+31;
  • Ужгород +31…+33;
  • Львів +32…+34;
  • Івано-Франківськ +32…+34;
  • Тернопіль +32…+34;
  • Чернівці +31…+33;
  • Хмельницький +29…+31;
  • Луцьк +31…+33;
  • Рівне +32…+34;
  • Житомир +30…+32;
  • Вінниця +28…+30;
  • Одеса +26…+28;
  • Миколаїв +31…+33;
  • Херсон +30…+32;
  • Сімферополь +29…+31;
  • Кропивницький +28…+30;
  • Черкаси +27…+29;
  • Чернігів +30…+32;
  • Суми +27…+29;
  • Полтава +28…+30;
  • Дніпро +28…+30;
  • Запоріжжя +29…+31;
  • Донецьк +27…+29;
  • Луганськ +27…+29;
  • Харків +27…+29.

Погода 1 липня

Прогноз погоди на 1 липня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

До слова, спека невдовзі почне відступати. Холодний атмосферний фронт принесе прохолоднішу повітряну масу. Вже 3 – 4 липня очікується тенденція до незначного похолодання, розповів заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.